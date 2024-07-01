المعرض العام الـ44.. الفنون التشكيلية ينظم "لقاء مع فنان" على هامش الفعاليات

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عدة لقاءات مع نخبة من الفنانين التشكيليية تحت عنوان "لقاء مع فنان" وذلك على هامش فعاليات المعرض العام في دورته الـ 44، بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.

لقاءات مع 10 فنانين تشكيليين

ويشارك في الفعالية 10 فنانين تشكيليين من أجيال فنية مختلفة، وتأتى هذه اللقاءات، لاكتشاف السير الذاتية وأهم المراحل الفنية لكل فنان، مع عرض لأعمالهم الفنية مصحوبًا بالشرح والتحليل والتعقيب من رؤية الفنان الخاصة، وتتضمن الفعالية لقاءات مفتوحة للجمهور، بما في ذلك شباب الفنانين وطلبة كليات الفنون والباحثين والنقاد والمهتمين بمسيرة كل فنان.

مواعيد اللقاءات الفنية

و تبدأ اللقاءات اليوم الإثنين 1 يوليو في تمام الساعة السابعة مساء مع الفنان الدكتور رضا عبد السلام، ويوم الأربعاء 3 يوليو من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة مساءً، مع الفنان عبد العزيز صعب ويوم الاحد 7 يوليو، من الساعة السابعة حتى التاسعة مع الفنان الدكتور محمد أبو النجا، ويوم الأربعاء 10 يوليو من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة مع الفنان طارق الكومى، ويوم الاحد 14 يوليو مع الفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن ، ويوم الأربعاء 17يوليو مع الفنانة الدكتورة زينب سالم ويوم الاحد 21 يوليو مع الفنان صلاح حماد، ويوم الإثنين 22 يوليو مع الفنان الدكتور حمدي عبدالله، ويوم الاربعاء 24 يوليو مع الدكتور الفنان محمد عرابي ، يوم الاحد 28 يوليومع الفنان صلاح المليجى.

المعرض العام يعكس الوجه الحضاري لمصر

وكان قد ثمّن الدكتور وليد قانوش، جهود القائمين على تنظيم المعرض، مؤكدًا أن الجميع بذل جهدًا كبيرًا حتى يخرج المعرض بهذا الشكل الراقى المُعبر عن روح الثقافة المصرية، ليؤكد قيمة ومكانة الفن التشكيلى فى الحفاظ على هويتنا المتفردة.

ووجه الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها المستمر واللامحدود لجميع أنشطة قطاع الفنون التشكيلية، وحرصها الدائم على إحداث حالة متميزة من الحراك الإبداعى، من خلال إيمانها بضرورة الاهتمام بتوفير سبل الاحتكاك الجاد بين المبدعين، ومنحهم الفرصة الجادة لتقديم إبداعاتهم، ونقل تجاربهم الفنية، والتعبير عن هوياتهم المتنوعة بشكل بناء.