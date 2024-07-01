محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمستشفيات الشهداء وأشمون

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، ومنها مستشفى الشهداء الجديدة ومتابعة آخر مستجدات مستشفى أشمون الجديدة.

تشمل مستشفى الشهداء الجديدة، المقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2، 5 غرف عمليات و31 سرير بقسم الغسيل الكلوي، و24 حضانة للأطفال، و41 سريرًا بقسم العناية المركزة، و21 سريرًا بأقسام العيادات الخارجية، بإجمالي 223 سرير، كما تساهم المستشفى في توفير 450 فرصة عمل.

أما مستشفى أشمون الجديدة، المقامة على مساحة تزيد عن 29 ألف م2، فتضم 6 غرف عمليات، وقسم غسيل كلوي بـ52 كرسي، وقسم حضانات الأطفال بـ42 حضانة، وقسم الحروق بـ5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة، وقسم العناية المركزة بـ44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة، وقسم الاستقبال والطوارئ بـ27 سرير، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالي 186 سرير، وتبلغ تكلفة المستشفى الإجمالية 1.35 مليار جنيه.

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ على قدم وساق لتحقيق أعلى معدلات إنجاز والانتهاء من هذه المشروعات الطبية وفق البرنامج الزمني المقرر، تمهيدًا لدخولها الخدمة أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المستشفيات ستكون صرحًا طبيًا جديدًا وإضافة قوية للمنظومة الصحية في المحافظة، مما يعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.