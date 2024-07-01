بعد إحلاله وتجديده.. محافظ قنا يفتتح أول فندق سياحي بالمحافظة| صور

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أحد الفنادق السياحية بعد إحلاله وتجديده، ورافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان بقنا، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بقنا، ومحمد حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أنه تم إحلال وتجديد الفندق على أحدث مستوى لتقديم خدمة فندقية وترفيهية متميزة تليق بمحافظة قنا، خاصه انه يتمتع بموقع استراتيجي على ضفاف النيل، ومن ثم يعد إضافة حقيقيه للقطاع القطاع الفندقي والسياحي وملاذ ترفيهى لأبناء المحافظة، و ضيوفها من مختلف المحافظات.
محافظ قنا: طرحنا الفندق للقطاع الخاص للاستفادة من أصول المحافظة بالشكل الأمثل
وأشار محافظ قنا، الى أن الفندق يعتبر أول فندق سياحي بمحافظة قنا، وتم طرحه للقطاع الخاص للاستفادة من أصول المحافظة بالشكل الأمثل بهدف تنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة التنمية التي تتبنها الدولة والقيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة تسعى جاهدة لجذب وتحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات، لتحقيق خطة الدولة التنموية بالإضافة إلى توظيف الأيدي العاملة من أبناء المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تمتلك فرص استثمارية متنوعة بجميع القطاعات، سواء سياحية او تجارية أو صناعية.