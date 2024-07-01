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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة خادمة للجنح في سرقة مشغولات من محاسبة بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المطرية، بإحالة خادمة للجنح لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية، بمنطقة المطرية.

اتهام خادمة بسرقة مشغولات ذهبية 

كان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا من محاسبه يفيد فيه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها السكنية، وبفحص مكان الواقعة وجمع المعلومات اللازمة  تم التوصل إلى المتهمة، و تبين أن إحدى السيدات وراء الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي خادمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة المجني عليه وأنه بينهما وأضافت أنها لعلمها بثراء صاحبه الشقة قررت سرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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