محافظ المنوفية يوجه بالمتابعة الميدانية للمواعيد الجديدة لغلق المحلات

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بدء تطبيق مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية، الورش، والمولات، وذلك استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استخدام الكهرباء وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وفقًا للقرار، سيتم فتح المحال التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع تمديد ساعات العمل إلى الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

أما المولات التجارية، فستفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى منتصف الليل، مع تمديد العمل إلى الساعة الواحدة صباحًا في نفس الأيام.

كما تشمل المواعيد الجديدة فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات على مدار 24 ساعة. سيتم تمديد العمل في هذه الأماكن إلى الساعة الواحدة صباحًا في أيام العطلات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع.

وفيما يخص الورش ومحال الأعمال الحرفية، ستفتح أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن بعض الأنشطة مثل محال البقالة، السوبر ماركت، المخازن، الأفران، ومحال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات ستكون مستثناة من هذه المواعيد، نظرًا لأهميتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

شدد اللواء أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق المواعيد الجديدة ميدانيًا، وتكثيف الحملات المفاجئة على المحلات والمولات والورش لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.