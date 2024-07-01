رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

مازالت شواطئ محافظة بالإسكندرية تتأثر بشكل كبير بتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن وجود اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، وهي موجة الطقس التي تأثر على الدول الأوروبية، وتأتي إلى البحر الأبيض المتوسط بتبعياتها.

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، التي تصل إلى 31 درجة مئوية، وارتفاع نسبة الرطوبة والتي سجلت اليوم 64%، رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء على أغلب شواطئ القطاع الغربي، والشواطئ المفتوحة، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء.

وحذرت السياحة والمصايف بالإسكندرية من عدم إتباع تعليمات المنقذين داخل الشواطئ، شددت على الإلتزام بالتعليمات التي تضعها الشواطئ من أجل المحافظة على سلامة المواطنين سواء من زوار المحافظة أو من أهلها، فإتباع تعليمات رجال الإنقاذ السباحة في المناطق الأمنه المحددة من قبل المنقذين حفاظا علي أرواحكم.

وكما تحذر من دفع الإكرامية للعمال، ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، وعدم إلقاء أكياس الحلويات في البحر أو علي الرملة، يسمح للمصطفين باستخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأوضح أنه جرى التأكد من تواجد عمال أبراج المراقبة بشواطئ الإسكندرية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، كما تم المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.