إغلاق بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الاثنين/ على ارتفاع مؤشرها العام 6.03 نقطة ليبلغ مستوى 6943.01 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09%، وتم تداول 126 مليون سهم عبر 11539 صفقة نقدية بقيمة 34.5 مليون دينار (نحو 105.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44.81 نقطة ليبلغ مستوى 5957.21 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.67% من خلال تداول 45.4 مليون سهم عبر 3679 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار (نحو 21.9 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3.94 نقطة ليبلغ مستوى 7539.70 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05% من خلال تداول 80.5 مليون سهم عبر 7860 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار (نحو 83.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 27.90 نقطة ليبلغ مستوى 5790.42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.48% من خلال تداول 32.6 مليون سهم عبر 2285 صفقة نقدية بقيمة 6.12 مليون دينار (نحو 18.6 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(عمار) و(أولى تكافل) و(يوباك) الأكثر ارتفاعا، في حين كانت شركات (العقارية) و(الرابطة) و(الامتياز) و(تنظيف) الأكثر انخفاضا.