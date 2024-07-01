الجامعة المصرية الصينية تبحث مع منظمة الفاو التعاون في مجالات تغير المناخ والطاقة

التقت الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية، بالسيد عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".



وأشار بيان صادر اليًوم من الجامعة، إلى أن اللقاء تناول أهمية التعاون بين الجامعة المصرية الصينية والمنظمة ، في إجراء البحوث العلمية والتطبيقية الخاصة بالمجالات الزراعية ومجال الاغذية، والاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، ويأتي ذلك تماشيا مع أهداف التنمية المُستدامة للدولة المصرية (رؤية مصر 2030).



وناقش الجانبيين؛ الفرص التعاونية في مجالات المياه والطاقة، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في إدارة الموارد الطبيعية، وتغير المناخ.

ويأتي اللقاء في إطار تعاون الجامعة المصرية الصينية مع العديد من المنظمات المحلية والعالمية وذلك لإجراء العديد من الأبحاث العلمية وتدريب الطلاب وتقديم برامج دراسية جديدة تواكب سوق العمل العالمي.

يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.