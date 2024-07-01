بالفيديو.. القادة الديمقراطيون يعلنون دعمهم لبايدن في سباق الانتخابات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "رغم أدائه الهزيل في مناظرته مع ترامب.. القادة الديمقراطيون يعلنون دعمهم لبايدن في سباق الانتخابات".

رغم أدائه الذي لاقى انتقادات حادة في مناظرته الأخيرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أعلن القادة الديموقراطيون دعمهم الكامل للرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

واستبعد أعضاء بارزون بالحزب الديموقراطي احتمال استبدال بايدن بمرشح رئاسي أصغر سنا، بعد أدائه الذي وُصف بالضعيف في المناظرة الرئاسية، ودعا أعضاء الحزب إلى التركيز بدلا من ذلك على تبعات فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية.

الدعم الحزبي المتزايد يأتي في أعقاب أداء بايدن المتقلب خلال المناظرة، حيث تعثر في الردود وتباطأت أفكاره، ما ألقى الضوء على المخاوف المتنامية بشأن كبر سنه، حيث يبلغ 81 عاما، لكن دعوات تنحي بايدن عن الترشح استمرت وأظهر استطلاع أجرته شبكة bbs نيوز بعد المناظرة حدوث قفزة في عدد الديموقراطيين الذين يعتقدون أن بايدن لا يعتقد أن يترشح للرئاسة.