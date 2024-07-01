37900 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة «وفا»، اليوم الاثنين، أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 37،900 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و87،060 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر للوكالة الرسمية «وفا»، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن زيادة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (16) مواطنًا على الأقل من الضّفة بينهم طالبة في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأضاف، كما وجرى اعتقال خمسة مواطنين من سكان غزة يقيمون في الضفة كمرافقين لمرضى بينهم سيدتان.

وتابع الأسير، تركزت عمليات الاعتقال في محافظة رام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات الخليل، نابلس، وطوباس، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني مع مجموعة من المواطنين في بلدة تل/نابلس أفرج عنهم لاحقًا.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9465)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علمًا أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.