رئيس غرفة الجيزة يثمن قرارات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

ثمن اسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة قرار الحكومة بغلق المحال التجارية فى ال ١٠ مساءاً بدءا من اليوم ، والذى جاء ضمن حزمة إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء مشيراً أن استراتيجية ترشيد الاستهلاك أمر هام وتطبقه العديد من الدول في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأوضح الشاهد أن من أهم ايجابيات القرار ترشيد الطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المروري على مدار اليوم للمحافظات، مؤكداً ان الحفاظ على موارد الطاقة فى مصر يسهم فى تأمين الإنتاج، وتنوعه، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة، لتتحول إلى قوة ناعمة فى تعميق أواصر التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين وذلك ما أكدته الاتفاقيات مع الاتحاد الاوربى خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي فى قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء

ودعا المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً ضرورة أن يصبح الترشيد سلوكاً مجتمعيًا لجميع أفراده ونظامًا مستدامًا ، لافتاً أن الترشيد سوف يعود بالنفع على المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة ويؤدي إلى الاسهام في علاج ظاهر الاحتباس الحراري .

جدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024 الساعة 10 مساءا باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخازن والأفران ومحلات بيع الخضر والفاكهة