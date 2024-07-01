ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب: "لا أحد يستطيع أن يوقفها"

تنبأت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ليلى عبداللطيف بعودة المطربة شيرين عبدالوهاب مرة أخرى وبقوة بعد أزمتها الأخيرة، وقالت: "شيرين بترجع شيرين اللي بنعرفها، والله يوفقها بزواجها".

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج "ساعة الصفر" مع الإعلامي علي ياسين: "شيرين عبد الوهاب بترجع تقف على خشبة المسرح بقوة، شيرين لن تسقط هترجع وأرى حفلاتها وأغاني ستكسر الدنيا، لن تتوقف ولا أحد يستطيع أن يوقفها، أنا بشوفها يوما ما هتحيي حفلات في لبنان، الشعب اللبناني والعربي بيحبها".

أزمة شيرين عبدالوهاب الأخيرة

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أزمتها الأخيرة مع شركة الإنتاج المملوكة للموزع الموسيقي حسن الشافعي ومحمد الشاعر، مشيرة إلى أنها لم توقع مع الشركة اي عقود كما زعم.

وقالت شيرين في بيان صحفي: إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني لشركة منتجة شهيرة، مدافعا عن المدعو محمد الشاعر، او يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر اغنية "وبحلفك"، والتي بسببها قمت بدفع مبلغ 8 مليون، قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة.

وأشارت شيرين إلى أن الشافعي الذي لزم الصمت طوال الفترة السابقة، وظهر فجأة في هذه الفترة، وكأنه مشارك وموافق علي ماحدث، واليوم يخرج مهللا وكأنه صاحب حق، يتقول ويزعم بأشياء غير حقيقية، ما انزل الله بها من سلطان، واقول له : "يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم" .

وعن شريكه محمد الشاعر قالت انه زعم بحصوله علي حكم بالإدانة وليس بالغرامة 5000 جنيه، فذلك ليس بالحكم البات وقد تم طعن عليه بالنقض، مؤكدة : "ان المخطط الذي كان يخطط له قد باء بالفشل، حيث كان يرغب أن يحصل على حكم بحبسها من اجل إرغامي علي الاعتراف بهذا العقد الذي لم يوقع مني، ولكن بحمد الله فشلت خطته، وسوف ينال جزاءه طبقا للقانون قريبا جدا بإذن الله".

وعادت شيرين عبد الوهاب لتؤكد مرة أخرى بقولها: " انا لم أوقع معكم اي عقود، وهناك مجموعة من الاجراءات القانونية سوف تظهر من خلالها الحقيقة الكاملة للناس. والرأي العام، بالمستندات القاطعة، وسوف يعرف الجميع من هو الجاني بالفعل، وسوف يتم محاسبة الجميع القريب والغريب ومن اخطأ سيتم عقابه طبقا للقانون، وان غدًا لناظره قريب".