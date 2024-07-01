«القومي للأمومة»: تنظيم مبادرات وخطط استراتيجية لمكافحة عمالة الأطفال

أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والجهات المختصة منذ توليه مهمة البلاد باتخاذ كل الإجراءات السريعة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم، أن مصر وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية في عام 2002 لمكافحة عمالة الأطفال، لذا سعت الدولة في عصر الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي، بإقامة وتنظيم مبادرات وبرامج وخطط استراتيجية لمكافحة عمالة الأطفال على رأسها حياة كريمة.

التصدي لظاهرة عمالة الأطفال

وتابعت «من المشروعات العامة التي اتخذتها الدولة المصرية، للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال، المشروعات الأخرى مشروع حماية عمالة الأطفال، بالمسابك الضارة بمحافظة القليوبية، ومشروع حماية الأطفال بالدويقة، ومشروع حماية الأطفال بالحرفيين».