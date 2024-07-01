1.4 % ارتفاعا في سعر الذهب بمصر خلال يونيو 2024

ارتفع سعر الذهب في مصر مطلع تداولات اليوم بشكل محدود، وذلك في ظل الأداء الضعيف للذهب العالمي، إلى جانب تحركات معتدلة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات أمريكية هامة قد تؤثر على السعر العالمي.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3165 دولار للأونصة، بينما استقرت تداولات الذهب يوم أمس دون تغيير عند المستوى 3155 جنيه للجرام.

اختتم الذهب المحلي تداولات شهر يونيو يوم أمس والذي سجل خلاله ارتفاع بنسبة 1.4% بمقدار 45 جنيه، حيث أغلق تداولات الشهر عند 3155 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند 3110 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى خلال يونيو عند 3175 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3090 جنيه للجرام.

سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال شهر يونيو ليستمر في التحرك العرضي بسبب عدم وضوح اتجاه سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إلى جانب ضعف الطلب المحلي على الذهب الذي يستمر منذ عدة أشهر.

اتخذت الحكومة قرارات تهدف إلى تخفيف احمال الكهرباء يتم تطبيقها بداية من اليوم أهمها هو غلق المحال التجارية الساعة 10 مساءً، وقد أشار رئيس شعبة الذهب أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على مبيعات الذهب خلال الفترة القادمة.

خلال شهر يونيو أظهر تقرير للرقابة المالية عرض على رئيس الوزراء أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف مستثمر بنهاية شهر ابريل الماضي، وهو الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الاطلاق نهاية شهر مايو الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي.

هذا وقد أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي لديه إلى 456 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 448 مليار جنيه نهاية ابريل بزيادة قيمتها 8 مليار جنيه.

بيانات التضخم عن شهر مايو أظهرت تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 28.1% وهو أقل مستوى منذ يناير 2023 عند كان التضخم عند 25.8% وذلك وفقاً للبيانات التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان قراءة التضخم في شهر ابريل الماضي عند 32.5%.

بينما على مستوى الجمهورية فقد تراجع التضخم في مايو إلى 27.4% مقارنة مع قراءة شهر ابريل بنسبة 31.8%.

أيضاً توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال العام المالي الجاري 2024 / 2025. من جهة أخرى قدم البنك الدولي تمويل جديد لمصر بقيمة 700 مليون دولار للمساعدة في مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة قدرها 6 مليار دولار أعلن عنها البنك الدولي في مارس الماضي.

في حين تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 لتصل إلى 9.841 مليار دولار مقارنة مع عام 2022 عندما كانت بقيمة 11.4 مليار دولار، ولكن على الرغم من هذا التراجع خلال العام الماضي بنسبة 13.6%، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات خلال العام الجاري 2024 بدعم نت صفقة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تقوم به الحكومة المصرية.

هذا وقد أعلن عدد من البنوك المصرية عن رفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر بنسبة 50% هذا بالإضافة إلى خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بعد ان كانت بنسبة 10% لجميع بطاقات الائتمان.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



افتتح الذهب العالمي تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع طفيف ليظل السعر يتحرك بشكل عرضي دون سيطرة من قوى البيع أو الشراء على حركة السعر، بينما تنتظر الأسواق العالمية صدور بيانات هامة خلال هذا الأسبوع على رأسها تقرير الوظائف الأمريكي.

ارتفع سعر الذهب المحلي بشكل طفيف اليوم الاثنين ولكن بشكل عام تستمر التداولات في نطاق عرضي وذلك بسبب تذبذب حركة سعر صرف الدولار في البنوك، إلى جانب عدم وضوح تحركات سعر أونصة الذهب العالمي.

تستمر أونصة الذهب العالمي في التداول تحت مستوى المقاومة 2340 دولار للأونصة الذي يمثل خط الاتجاه الصاعد الذي تم كسره الأسبوع الماضي، ويتوقف عودة الذهب إلى الاتجاه الصاعد على إعادة اختراق هذا المستوى، بينما يظل المستوى 2300 دولار للأونصة هو الدعم الحالي للسعر.



السعر المحلي:

يبقى سعر الذهب المحلي عيار 21 في حركته العرضية تحت المستوى 3170 جنيه للجرام، مما يعكس ضعف زخم الصعود حالياً لتبقى التوقعات بمزيد من التحركات العرضية للذهب حتى يحدث تغير واضح في سعر الذهب العالمي.