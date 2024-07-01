ضبط 9 أطنان و300 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وقطاع وسط الشرقيه وادارة تموين الحسينية و أسفرت الحملة عن ضبط 410 شيكارة دقيق بلدي معبأ داخل شكاير بيضاء اللون والمخصصه للمخابز السياحيه والافرنجيه زنة الشيكارة 20 كجم باجمالي كميه قدرها 8 طن و200 كجم .

كما تم ضبط عدد 22 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87,5% داخل مدشة اخري وعليه يكون اجمالي الكميات المضبوطه 9طن و300 كجم دقيق بلدي بعضها معبأ داخل شكاير بيضاء لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع وتم مصادرة المضبوطات علي سيارات خاصة وتسليمها لمستودع دقيق الحسينية علي سبيل الامانه تحت اذن وتصرف النيابه العامه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.