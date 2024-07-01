مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر فتح برنامج "إعداد أخصائي ذوي الإعاقة والتأهيل"

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على عقد مؤتمر علمي بكلية التمريض في الفترة من 20 الى 21 نوفمبر2024 بمدينة الاقصر.

ووافق المجلس على فتح برنامج " إعداد أخصائي ذوي الإعاقة والتأهيل " بنظام الساعات المعتمدة - بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ووافق المجلس على انشاء المركز التخصصي للتعليم و التدريب والخدمات الصحية (صحتك )

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم مشترك، مع إحدي مؤسسات المجتمع المدن.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المتعمدة بكلية الطب البيطري، وتفعيل عدد من البرامج بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة.

ووافق المجلس على منح العاملين الدائمين بأقسام الجامعة المختلفة إعفاء من التوقيع لمدة أربعة عشر يوماً بالتبادل علي ثلاث مجموعات.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور محمد سعد محمد عقل في وظيفة استاذ بكلية العلوم ، و منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتورة اماني عطا الشهير الكلحي بكلية العلوم ، الدكتور محمود سليمان معوض عويس بكلية الطب ، الدكتور هيثم محمود ابراهيم احمد بكية الآداب

وتعيين الدكتور احمد رشاد محمد محمود في وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية ، والدكتورة دينا حامد محمد ابراهيم ، والدكتورة نهاد محمد ثابت محمد في وظيفة مدرس بكلية الطب والدكتورة شيماء عبد الناصر عبد اللاه سيد في وظيفة مدرس بكلية الصيدلة ، و الدكتور احمد ابو المعارف محمود شمروخ في وظيفة مدرس بكلية العلوم.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 5 باحث ومنح درجة الماجستير لعدد 19 باحث من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين من كلية التربية بالغردقة دور يونيو 2024 الدبلوم العام نظام العامين " في التربية ( شعبة عامة - اللغة العربية ).

ومنح الطالبة الناجحة دور يونيو 2024 الدبلوم العام في التربية " نظام العام الواحد و منح الطلاب الناجحين دور يونيو 2024 الدبلوم العامة في التربية - بنظام الساعات المعتمدة - مسار معلم مادة دراسية بالتعليم الإعدادي والثانوي ( للصفوف 7 - 12 ) بأقسام ( اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، اللغة الفرنسية ، الدراسات الاجتماعية ، علم النفس )



ومنح الطلاب الناجحين دور يونيو 2024 الدبلوم العامة في التربية - بنظام الساعات المعتمدة - مسار معلم فصل ( للصفوف من 1 - 3 بالحلقة الأولي " الابتدائي " من التعليم الأساسي )

منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو2024 بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بالغردقة درجة البكالوريوس في الحاسبات والذكاء الاصطناعي شعبتي ( علوم الحاسب - نظم معلومات )

ومنح الطلاب الناجحين دور مايو 2024 درجة الليسانس من كلية الاثار ، ومنح الطلاب الناجحين دور مايو2024 درجة البكالوريوس من كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال

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