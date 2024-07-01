بالفيديو.. عودة مهرجان الفولكلور الملون إلى زيورخ بعد غياب 50 عامًا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربية" مقطع فيديو، لعودة مهرجان الفولكلور الملون إلى مدينة زيورخ الساحرة، بعد غياب بـ 50 عامًا ليحيي شوارعها بثلاثة أيام مليئة بالموسيقى والتقاليد العريقة.

واختتم اليوم مهرجان الأزياء الفيدرالي الذي استضافته زيورخ من 28 إلى 30 يونيو 2024، والذي أتاح فرصة مميزة للاستمتاع بالموسيقى الحية، واكتشاف التقاليد الغنية، والرقص على إيقاعات الرقصات الشعبية.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها زيورخ هذا الحدث الهام بعد عامي 1939 و1974، ليصبح جزءا من تقويم الفعاليات الرئيسية في المدينة إلى جانب مهرجانات مثل "سيشلوتن" مهرجان ربيع زيورخ ومهرجان "ستريت باريد" الشهير وبطولة العالم للدراجات.

اجتذب المهرجان مئات من محبي الأزياء التقليدية من جميع أنحاء سويسرا، الذين قدموا عروضا موسيقية وراقصة، مرحبين بسكان المدينة والضيوف من الداخل والخارج للمشاركة في هذا الاحتفال الفريد من نوعه.