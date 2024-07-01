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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ "جامع قمامة" صدمته سيارة أعلى دائري الخصوص

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل نيابة الخصوص، التحقيقات في إصابة جامع قمامة بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائري أمام محطة الكاوتش بالخصوص.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث، كما كلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مصادمة أعلي الطريق الدائري بنطاق القسم.

خلال وقت قصير انتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وعقب الفحص وسؤال شهود العيان تبين أن المصاب جامع قمامة، وخلال قيامه بعبور الطريق من ناحيه إتجاه مسطرد صدمتها سيارة مسرعة ولاذا قائدها بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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