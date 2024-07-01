ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة سيارة بمنطقة عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبه عاطلين بالحبس 3 سنوات في سرقة سيارة بأسلوب توصيل الاسلاك بمنطقة عين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  تلقت بلاغا من  أحد المواطنين  مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم  تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين لهما معلومات جنائية وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن القاء القبض علي  المتهمين اثتاء حال استقلالهم سيارة  مسروقة وبحوزتهم جهاز لاب توب "المستولى عليه مبلغ مالي.

اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافوا بالتصرف في السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

جنايات القاهرة عين شمس مديرية أمن القاهرة المواطنين التحريات المتهمين المعلومات الاسلاك لاب توب