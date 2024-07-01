الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة سيارة بمنطقة عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبه عاطلين بالحبس 3 سنوات في سرقة سيارة بأسلوب توصيل الاسلاك بمنطقة عين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين لهما معلومات جنائية وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن القاء القبض علي المتهمين اثتاء حال استقلالهم سيارة مسروقة وبحوزتهم جهاز لاب توب "المستولى عليه مبلغ مالي.

اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافوا بالتصرف في السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

