عروض فنية وأغان وطنية.. "القومى لثقافة الطفل" يحتفى بذكرى ثورة 30 يونيو بالحديقة الثقافية (صور)

احتفى المركز القومى لثقافة الطفل، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، وتضمنت فعاليات الاحتفال ندوة عن حكايات الانتصار بحضور الباحث حسن الحلوجي والمبدعين الصغار شكران حسين وأحمد محمد، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال.

حكايات الانتصار (أحفاد النصر)

و بحضور الباحث أحمد عبد العليم مدير عام بحوث الطفل، كما ناقش السيناريست وليد كمال قصص المبدعين الصغار والتي صدرت في كتاب "أحفاد النصر" من سلسلة حكايات الانتصار من أحدث إصدارات المركز بمناسبة مرور ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجيد، والذي أشرف على تحريره الباحث حسن الحلوجي، وتم تبادل الحوار والأسئلة مع الحضور من رواد الحديقة وتوزيع إصدارات المركز هدايا للحضور.

كما تضمن الاحتفال تقديم ورش فنية منها:

رسم علم مصر على الوجه مع الفنانة ريهام جمال، ورشة علم مصر على شكل قلب مع الفنانة شيماء مصطفي، ورشة وردة بورق الكوريشة مع الفنانة فاطمة إبراهيم، ورشة تاج علم مصر مع الفنانة مروة طلبة.

عروض فنية وأغانى وطنية

وعلى المسرح الروماني تم تقديم العروض الفنية ومنها: عروض فريق "بنكمل بعض" من ذوي الهمم على الأغاني الوطنية أغنية الله أكبر وأغنية كل الطيور بتهاجر تدريب وإشراف أ. منال منيب، عرض فريق "بنات وبس" الاستعراضي على أغاني (أم الشهيد، قناة السويس، طوبة فوق طوبة) بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، واختتم الحفل بفقرات غنائية لبعض الأغاني الوطنية لفريق كورال سلام منها (ميدلي أغاني وطنية، خمسين سنة، حكايات الانتصار، الجمعة زي الاحد) بقيادة المايسترو وائل عوض.

تأتى الإحتفالية ضمن خطة وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

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