تحرير 259 مخالفة تموينية بالمنيا خلال يومين

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية على مدار يومين وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 259 محضراً مخالفاً، منها 226 محضرا في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ تصريف وتجميع في حصة الدقيق المدعم ).



كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 32 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (بدون ترخيص ـ ذبح خارج المجازر ـ مجهولة المصدر ـ عدم الاعلان عن الاسعار - منتجات منتهية الصلاحية ـ عدم وجود شهادات صحية ـ غش تجارى ـ تجار تموينيين)، بالإضافة إلى تحرير مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية.



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