الصين تفتتح خط طرق بحري ضخم جنوبي البلاد

افتتحت الصين اليوم الاثنين، ممرا بحريا عبر البحر فى الجنوب (ممر شنتشن-تشونغشان)، ويشمل المشروع جسرين وجزيرتين اصطناعيتين ونفقا تحت الماء، ويمتد بطول 24 كم.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الممر يسهم بشكل كبير في تقصير وقت السفر بين مدينة تشونغشان ومركز التكنولوجيا في شنتشن، الواقع على جانبي مصب نهر اللؤلؤ في مقاطعة قوانغدونغ، حيث خفض مدة الرحلة من ساعتين إلى حوالي 30 دقيقة ويضم مسار النقل الجديد ثمانية مسارات مصممة لسرعات تصل إلى 100 كم في الساعة.

وأضافت أن الممر يعد أحدث مشروعات النقل الكبرى في منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى، بعد جسر هونغ كونغ - تشوهاي - ماكاو، الذي يقع على بعد حوالي 31 كم جنوبي الممر الجديد كما سيؤدي افتتاح هذا المشروع إلى إعادة تشكيل تخطيط شبكة الطرق في مصب نهر اللؤلؤ، مما سيكون له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى".

وأشارت إلى أن منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى التي تشمل هونغ كونغ وماكاو و9 مدن في قوانغدونغ، تغطى 56 ألف كيلومتر مربع وحققت ناتجا اقتصاديا إجماليا يزيد عن 14 تريليون يوان (حوالي 1.96 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023.

وتسعى الصين إلى تطوير هذه المنطقة لتصبح مجموعة مدن عالمية المستوى، ومركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار، وموقعا مناسبا للأعمال.

