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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي ضد عصابة سرقة الكبائن الكهربائية في القطامية

المتهمين
المتهمين
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الحبس لعناصر تشكيل عصابي لقيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه ( عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية" ) والسيارة المستخدمة فى الواقعة .
   
بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضافوا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية بذات الأسلوب ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات من خلال بيعهم لـ( تاجرى خردة "عميلان سيئا النية" أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) .. وبإستهدافهما أمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على عدد ( 7 ) بارات نحاسية خاصة بالكبائن الكهربائية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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