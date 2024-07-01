البنك الأهلي يقتنص 25 جائزة دولية من «EMEA Finance» و «African Banker Awards»

حصد البنك الأهلي المصري 24 جائزة دولية في مجالات القروض المشتركة من مؤسسة EMEA Finance وذلك من خلال 3 جوائز تمثل " أفضل بنك في افريقيا في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي، افضل بنك في مجال التوريق في منطقه الشرق الأوسط لعام 2023"، بالإضافة الى 21 جائزة أخرى من نفس المؤسسة تمثل " أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا، أفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات واعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي والتوريق وافضل عملية تمويلية في مجالات البتروكيماويات، الصناعة، الأنشطة الخدمية، البنيه التحتية لقطاع تكرير البترول، القطاع العقاري والسياحة، وكذا عن ثلاث عمليات توريق لعدة شركات وأيضا افضل تمويل هيكلى مستدام كمستشار مالي.

كما منحت مؤسسة African Banker جائزة أفضل عملية تمويلية في افريقيا في مجال النشاط الزراعي للبنك الاهلي المصري.

هشام عكاشه: تأتي انعكاسا لقدرة البنك على توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات

وتعقيبا على هذا الانجاز أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن حصول البنك علي تلك الجوائز من مؤسسات دولية ذات ثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتي انعكاسا لقدرة البنك على توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى، وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات، مؤكدا على أن البنك يولي اهتماما متناميا بالمشروعات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة ، السياحة ، البترول ، المقاولات ، التنمية العقارية و الزراعة وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات.

أبو الفتوح: تعكس شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرته على اتمام وادارة الصفقات الكبرى

واضاف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان هذا التقدير من مؤسسات دولية يعكس شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرته على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية، معربا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسات عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولي.

كما أكد ابو الفتوح حرص البنك على المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية في المجالات المختلفة من جانب والارتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها حيث انها تعتبر اهم أصول البنك.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن نجاح البنك في الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل اساسي لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض فضلا عن تطبيق آليات تمويلية مختلفة منها نظام On Lending والتمويل من خلال وكالة ضمانات الصادرات بالإضافة الي تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعدة شركات كبرى، مؤكدا على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

ومن جانبه أكد أحمد السرسي رئيس مجموعة القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن الحصول على 25 جائزة من مؤسسات لها ثقل مثل مؤسسة EMEA Finance وAfrican Banker يعكس قدرة فريق العمل بالبنك على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعدد من العملاء من خلال تقديم نظم تمويلية متنوعة لتمويل المشروعات الجديدة وتمويل التوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بالإضافة الي تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق والتي حصد البنك فيها خمس جوائز متنوعة.

هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري

حيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري