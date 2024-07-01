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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأخصائيات التأمين الصحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، برنامجاً تدريباً لأخصائيات التمريض بمستشفى التأمين الصحى، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن  عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول البرنامج العديد من الموضوعات منها الإشراف الفعال، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة ضغوط العمل، ومهارات التواصل، وإدارة الوقت والاجتماعات، والتفويض، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الإدارية وإلاشرافية لأخصائيات التمريض بمستشفى التأمين الصحي.

الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة المهارات برنامجا تدريبيا خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة