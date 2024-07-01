كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأخصائيات التأمين الصحي

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، برنامجاً تدريباً لأخصائيات التمريض بمستشفى التأمين الصحى، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول البرنامج العديد من الموضوعات منها الإشراف الفعال، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة ضغوط العمل، ومهارات التواصل، وإدارة الوقت والاجتماعات، والتفويض، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الإدارية وإلاشرافية لأخصائيات التمريض بمستشفى التأمين الصحي.