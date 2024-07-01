إنفوجـراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع

أصدرت جامعة أسيوط بالانفوجراف حصادها الأسبوعي؛ لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 يونيو حتى 27 يونيو 2024، حيث أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تحقيق الجامعة طفرة كبيرة في التصنيف الإنجليزي"THE IMPACT" وتصدرها الجامعات المصرية فى كفاءة العملية التعليمة والدكتور المنشاوي يؤكد أن جامعة أسيوط تتقدم (200) مركز عالمي في التصنيف ذاته فى مجال جودة التعليم عن العام السابق.



_ في إطار حملة جامعة أسيوط" معاً .. نحو جامعة خضراء مستدامة" التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبة راشد الأستاذ بكلية الطب، ووكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على إدارة مكافحة العدوى تكشف وجود منظومة متكاملة بجامعة أسيوط للتخلص من جميع أنواع النفايات وإعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كأسمدة.



_ في إطار حملة جامعة أسيوط" معاً .. نحو جامعة خضراء مستدامة"؛ الدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط؛ يشير إلى ضخامة تحديات التغيرات المناخية ويستعرض جهود جامعة أسيوط في الحد من تأثيراتها والتكيف معها .



_ في إطار حملة جامعة أسيوط" معاً .. نحو جامعة خضراء مستدامة" ؛ الدكتورة أماني شريف المشرف على السلامة والصحة المهنية بجامعة أسيوط تشير إلى حرص جامعة أسيوط على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لضمان قوة عاملة منتجة وبما يسهم في تحقيق التنمية المُستَدامة.



_ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط يستقبل خبيراً عالمياً لإجراء عمليات تغيير الصمام الرئوي بالقسطرة بمستشفى القلب الجامعي ويؤكد حرص الجامعة على استقطاب علماء من أبرز دول العالم وتبادل الخبرات لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

_ رئيس جامعة أسيوط يعلن تمويل (٢١) مشروعاً بحثيا ضمن برنامج التمويل الداخلي الذي يقدمه مكتب إدارة المشروعات البحثية بالجامعة .. والدكتور المنشاوي يؤكد أن جامعة أسيوط تقوم بتمويل مشروعات بحثية تطبيقية بهدف ربط البحث العلمي بخدمة قطاعات التنمية المختلفة



_ في إطار حملة جامعة أسيوط؛ " معاً .. نحو جامعة خضراء مستدامة" الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث يشير إلى كفاءة النشر الدولي في جامعة أسيوط بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.



_ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط يفتتح استراحة دار الإقامة المتميز بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إنشائية تجاوزت (٥ مليون جنيه).



_ رئيس جامعة أسيوط يفتتح غرفة سحب عينات بذل النخاع والوحدة العلاجية لبنك الدم التابعين لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية



_ الدكتور المنشاوي يفتتح وحدة طب الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة بالمستشفى الجامعي الرئيسي بعد عملية الإحلال والتجديد



_ رئيس جامعة أسيوط يفتتح عيادات طب الأسرة بالمستشفى الجامعي الرئيسي ضمن سلسلة افتتاحات مستشفيات جامعة أسيوط



_ مجلس جامعة أسيوط يعقد اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور المنشاوي والمجلس يوجه التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة



_جامعة أسيوط الأهلية تحذر من أشخاص يدعون صلتهم بالجامعة‎ لإنهاء إجراءات القبول والتسجيل



_ بمشاركة عربية ودولية واسعة: قسم العظام بطب أسيوط ينظم دورة تدريبية حول أساسيات التثبيت الداخلي لكسور العظام بالتعاون مع الجمعية الدولية السويسرية لتثبيت الكسور والدكتور المنشاوي يشيد بالجهود العلمية والعملية لقسم العظام للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين



_ في إطار حملة جامعة أسيوط؛ " معاً .. نحو جامعة خضراء مستدامة" الدكتور حسن يونس أستاذ هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة والمستشار الهندسي لمحافظة أسيوط يؤكد أن الجامعة بذلت ولا تزال جهوداً حثيثة لتوفير وسائل نقل لخدمة متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة



_ بناء ً علي تعليمات الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط يعلن نادي العاملين بالجامعة عن فتح قاعة المناسبات الصغرى مكيفة الهواء لاستقبال أبناء العاملين بالجامعة بالثانوية العامة للمذاكرة وذلك أثناء فترة انقطاع الكهرباء عن منازلهم، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءاً .



_ الدكتور المنشاوي يوجه بإتمام التصحيح والرصد وانتظام أعمال الكنترولات بكليات جامعة أسيوط وسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية

_ ‏كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط تحتفل بتخريج طلاب الدفعة الخامسة 2023 2024 .. والدكتور المنشاوي يؤكد أن كلية تكنولوجيا صناعة السكر الوحيدة في تخصصها في مصر والشرق الأوسط.

_ الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

_ رئيس جامعة أسيوط يعلن تقدم جامعة أسيوط 221 مركزا بالتصنيف الأمريكي Us News لعام 2024 .. وجامعة أسيوط ضمن أفضل 500 جامعة ‏عالميا من بين 2500 جامعة شملها تصنيف هذا العام .. والدكتور المنشاوي يشير إلى ما تحققه جامعة أسيوط على مستوى كافة التصنيفات العالمية بأنه انجازا كبيرا.

