التنمية المحلية تكشف تفاصيل المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مواعيد فتح المحال التجارية ستكون خلال الفترة من اليوم حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل هي من الساعة السابعة صباحا على أن يتم الغلق في العاشرة مساء.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "يتم مد ساعات فتح المحال التجارية يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية، بحيث تغلق في الحادية عشرة مساء، وبذلك يتم التخفيف ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها".

وتابع: "بالنسبة إلى المولات التجارية، فإنها ستفتح من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وهذا التوقيت سيزيد ساعة يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الرسمية"، موضحًا أن ما يتعلق بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، فإنها ستبدأ من السادسة صباحا على أن يتم الغلق في منتصف الليل مع استمرار خدمات الديليفري والتيك أواي على مدار الـ24 ساعة، ويتم زيادة هذا التوقيت بمقدار ساعة في الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، رابعا، الورش كما هي، من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء، أما الورش في محطات البنزين وعلى الطرق السريعة وخارج الكتل السكنية، فإنها تعمل كما هي".

وأردف، مساعد وزير التنمية المحلية: "يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والمخازن ومحال بيع الدواجن والخضراوات والفواكه وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة".