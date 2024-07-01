«الخيال العلمي يتحول إلى واقع».. كمبيوتر مصنوع من أدمغة بشرية

بعد نجاح مجموعة من علماء السويد في صناعة كمبيوتر بصفات خارقة وتم إطلاق «كمبيوتر حي» أو حيوي على هذا الاختراع الذي يمثل طفرة في الحياة العلمية وعالم الاختراعات الحديثة، وتم من خلال زراعة خلايا الدماغ البشري بالمختبر وعن طريقها يتم إنتاج الكبيوتر الذكي، كشف الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مشارك الشبكات والاتصالات بجامعة جيمس ماديسون، تفاصيل هذا التطور التقني.

وقال «سلمان»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «علماء السويد علقوا على هذا الاختراع بأنهم اعتادوه فقط في أفلام الخيال العلمي ولم يعتادوه من قبل في الواقع، وذلك للرد على التخوفات التي أثارها البعض بشأن الاختراع الجديد».

وتابع: «الاختراع عبارة عن تكوين خلايا جذعية تحاكي الشبكات العصبية بمخ الإنسان والذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي لديه القدرة على استخدام شبكات ولكنها صناعية وتحاول أن تحاكي الطبيعية، أما الفارق الآن أنهم نجحوا بالفعل في تطويرها عبر خلايا جذعية حقيقية».

https://www.youtube.com/watch?v=zya7hbjJObg