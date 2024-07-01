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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. مجلة مصر المحروسة تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب والترجمة

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تقيم مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، صالونها الثقافي الشهري حول "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأدب والترجمة"، في الثامنة مساء الخميس المقبل 4 يوليو، بقصر ثقافة روض الفرج.

يستضيف الصالون الكاتب د. زين عبد الهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، متحدثا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب، والمترجم لطفي السيد منصور متحدثا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الترجمة من العربية وإليها، ويدير فعاليات الصالون الصحفي والناقد محمد نبيل.

مجلة مصر المحروسة، إلكترونية أسبوعية، تعنى بالآداب والفنون، تصدر برئاسة تحرير الناقدة د. هويدا صالح، وهي تابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية برئاسة د. إسلام زكي، واستضافت المجلة في صالونها السابق الفنان د. محمد حمدي متحدثا عن مشروع "رسم مصر".

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