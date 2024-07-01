متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل فحص 2 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الأسرة كلما كانت سليمة وصحيحة كان المجتمع صحيا وسليما، مشيرًا، إلى أن الزواج الصحي حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من الناحية الصحية، النفسية، والبدنية والاجتماعية.

وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "هدف الفحص الطبي قبل الزواج هو إعطاء المشورة للمقبلين على الزواج لبناء أسرة صحية لزواج صحي فيه انسجام وتوافق صحي وبدني واجتماعي ونفسي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "مع انطلاق مبادرة الرئيس للكشف على المقبلين على الزواج، جرى الكشف على مليوني و7 آلاف شاب وفتاة في أكثر من 370 مركز ووحدة صحية على مستوى الجمهورية ويشمل المشورة والفحص النفسي وفحوصات معملية للكشف على الأمراض غير السارية مثل السكر، وكشف إكلينيكي لارتفاع ضغط الدم والسمنة وفحوصات معملية للكشف على الأمراض المعدية مثل فيروس سي وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من الفحوصات".

وأكد، أن هذه الفحوصات تؤهل -من الناحية الصحية- الأب والأم المستقبليين لاتخاذ قرارات مبنية على دليل صحي سليم، مشددًا على أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، لأنه يؤدي إلى علاج ناجح.