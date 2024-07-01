أوكرانيا: مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك آخر 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم في آخر 24 ساعة.

وقال فيلاشكين، في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، إنه خلال أمس قتل الروس اثنين من سكان إقليم دونيتسك، بالتحديد في بلدتي توريتسك، وسيفيرسك، بينما أصيب 12 شخصا آخرين في الإقليم، وبلغ إجمالي ضحايا الجيش الروسي في إقليم دونيتسك، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في العام قبل الماضي، 2044 قتيلا و5210 جرحى، ولا يُؤخذ في الاعتبار الخسائر في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.