جيش الاحتلال يقصف مناطق في جنوب لبنان

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على منزل في بلدة البياضة في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة بليدا الجنوبية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين، على بلدة كفركلا في جنوب لبنان، الأولى على حي الظهور والثانية على حي المسيل في البلدة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت أحد المنازل في الحارة الشرقية لبلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

ونعت المقاومة في لبنان أمس الأحد ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 388 قتيلا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة. وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.