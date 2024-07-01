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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة يوليو للمستحقين

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصري
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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يوليو، بداية من غداً الثلاثاء الموافق 2 من يوليو 2024م.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له، اليوم الإثنين الموافق 1 من يوليو 2024م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر يوليو 2024م، سيكون من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها. 

أحمد الطيب شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات صرف الاعانه الشهريه من بيت الزكاه