برلمانية تطالب برفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 5%

تقدمت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المطالبة برفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 5%، وذلك تعويضا عن الفترة التي تم فيها انقطاع التيار الكهربائي أثناء مذاكرة الطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة .

وقالت "التمامي"، في طلب الإحاطة الذي تقدت به، إن ساعات انقطاع التيار الكهربائي كان له الأثر المباشر على قدرات الطلاب لمراجعة المواد التعليمية، وذلك تفاعلا من الوزارة مع الأزمة التي عانت منها الأسر المصرية كعامل لتهدئة الرأي العام في الشارع المصري.