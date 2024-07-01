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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رعية مار جرجس بقرية الأبطال في إيبارشية الإسماعيلية تنظيم فعاليات مهرجان الفرح

الأب أندراوس فوزي
الأب أندراوس فوزي
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أقامت كنيسة مار جرجس، بقرية الأبطال، فعاليات مهرجان الفرح، برعاية الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، حيث جاء شعار المهرجان، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا." (في 4: 4).

تضمن المهرجان الترانيم الروحية، والمسابقات المختلفة، والألعاب الترفيهية، كما تم تكريم إحدى خادمات الكنيسة، التي تخرجت في كلية التربية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين في فعاليات المهرجان.

كنيسة مار جرجس قرية الأبطال الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك مهرجان الفرح