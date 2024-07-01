في ذكرى وفاته| «ملحن الروائع» تقرير بالقناة الأولى عن الموسيقار الراحل محمد الموجي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " ذكرى وفاة الموسيقار الكبير محمد الموجي ملحن الروائع".

تحلُ اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الملحن محمد الموجي بعد أن ترك بصمة في العديد من الأعمال الدرامية والأغاني الشهيرة لعمالقة الفن.

قدم محمد الموجي أول أغنية في التلفزيون المصري بعد افتتاحه لأول مرة وساهم في تطوير الموسيقى العربية بشكل جذري وأصبح مهندس الألحان والنغم الأصيل وصاحب الروائع الكلثومية وأبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي.

وُلد الموسيقار الراحل محمد الموجي في الرابع من مارس عام 1923 في قرية بيلا بمحافظة كفر الشيخ ودرس في المدرسة الابتدائية بالمحلة الكبرى، ثم التحق بمدرسة الزراعة في شبين الكوم وحصل على دبلوم الزراعة ثم اتجه إلى القاهرة ليلتحق بمعهد الموسيقى ويحقق الحلم الذي رغب في تحقيقه، فقد كان يهوى الغناء لكن اختارته لجنة الموسيقى في الإذاعة كملحن.

قدم الموجي العديد من الألحان الغنائية مع عدد من نجوم ومطربي زمن الفن الجميل والشاشة السوداء التي تظل خالدة في أذهان المستمع العربي حتى الآن، ولحن العديد من الأغاني لكبار المطربين أبرزهم فايزة أحمد، حيث لحن لها أكثر من 15 أغنية منها أنا قلبي إليك ميال، تمر حنة، وبيت القمر، وقدم مع العندليب عبد الحليم حافظ 48 أغنية، وكانت "صافيني مرة" أول تعاون بينهما.

https://www.youtube.com/watch?v=E7o07BcIApo