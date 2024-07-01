نهال عنبر تنعي عمها: وداعا حبيبي الأعظم والأب الثاني

أعلنت الفنانة نهال عنبر وعضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة عمها، الذي وافته المنية صباح اليوم، دون الكشف عن التفاصيل، وكتبت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت الفنانة نهال عنبر صورة عمها، وعلقت عليها قائلة: "وداعًا عمي وحبيبي الأعظم، المحترم الأب الثاني زكريا عنبر، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته، ارجو الدعاء له".

نهال عنبر تنشر خبر وفاة محيي إسماعيل بالخطأ

تصدرت الفنانة نهال عنبر مؤشرات البحث على جوجل، بعد نشر خبر خاطئ عن وفاة الفنان محيي إسماعيل عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وحملت تعليق "القيصر الفنان الراحل محيي إسماعيل".

حرصت الفنانة نهال عنبر على الاعتذار الفنان محيي إسماعيل، قائلة: "إعتذار واجب.. بصفتي مدير فريق السوشيال ميديا لمنصات السوشيال ميديا، أعتذر للفنان الكبير محيي إسماعيل عن الخبر الخطأ الغير مقصود بالتأكيد".

وتابعت من خلال بيان نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "والفنانة نهال عنبر لم تعلم أبدا عن نزول الخبر لانشغالها بالمسرح بالإسكندرية، والخطأ من أحد فريق العمل.. أرجو تقبل اعتذارنا.. مدير السوشيال ميديا".

وأوضحت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" حقيقة الخبر، قائلة: "أن هذا الخطأ جاء عن طريق فتاة تعمل ضمن فريق السوشيال وبدون قصد مطلقًا، وأنها تواصلت مع الفنان محيي إسماعيل فور علمها بما حدث، وقامت بتقديم الاعتذار له على نشر هذا الخبر على صفحتها، مشيرة إلى أنها أبلغت فريق السوشيال الخاص بها بعدم نشر أي أخبار على صفحتها إلا بعد الرجوع إليها أولًا".

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بدون سابق إنذار" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ آسر ياسين، عائشة بن أحمد، جهاد حسام الدين، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف عمار صبري، وإخراج هاني خليفة.

ودارت أحداث المسلسل حول قصة مروان وليلى، التي تتدهور العلاقة بينهم وتصل إلى الطريق المسدود بالرغم من محاولتهم لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور إتجاهًا آخر حينما يكتشفا إصابة ابنهم بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث.