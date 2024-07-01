الصين تسمح للمقيمين الدائمين غير مواطنيها في هونج كونج وماكاو بدخول البر الرئيسي

أعلنت إدارة الهجرة الوطنية في الصين اليوم /الاثنين/ السماح للمقيمين الدائمين من غير الصينيين في منطقتي "هونج كونج" و"ماكاو" الإداريتين الخاصتين التقدم بطلب الحصول على تصريح سفر للبر الرئيسي اعتبارا من 10 يوليو الجاري.

وذكرت الإدارة - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن السياسة الجديدة تهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص بين البر الرئيسي الصيني وكل من "هونج كونج" و"ماكاو" ومساعدة المنطقتين على الاندماج بشكل أفضل في إطار التنمية الوطنية.

وأشار متحدث باسم الإدارة إلى أن هذا الإجراء الجديد سيعمل على تعزيز الاتصال ودعم التبادلات الاقتصادية والثقافية مما يساعد في تحقيق الرخاء والاستقرار في المنطقتين.

ويسمح تصريح السفر - الصالح لمدة خمس سنوات - بالدخول عدة مرات مع إقامة تصل إلى 90 يوما، إلا أنه لا يسمح لحامليها بالعمل أو الدراسة أو المشاركة في الأنشطة الصحفية في البر الرئيسي الصيني حيث أن هذه الأنشطة تتطلب الحصول على تصاريح منفصلة.