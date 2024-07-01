عودة عمرو دياب ودينا الشربيني.. حقيقة أم شائعة

كشف الناقد الفني طارق الشناوي حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني، ومفاجأة بشأن أزمة الصفعة الشهيرة من الهضبة لأحد معجبيه.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي عن حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني في لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «أنا ضد ترديد أي شائعة».

وعن صفعة عمرو دياب الشهيرة، قال: «الخطأ وارد لكن علينا أن نستفيد من الخطأ ونسارع بالاعتذار وهذا ما طالبت به عمرو».

وتابع: «أما الشاب بالغ في طلباته وعمرو تراجع عن الاعتذار عندما وجد المبالغة منه كما أرى أن الشاب يعاني من إدمان الصورة مع النجم، لكن ما فعله عمرو دياب خطأ غير مبرر مهما كانت الأسباب».

واستكمل الناقد طارق الشناوي: «أعتب على عمرو دياب لأنه كان يجب أن يظهر ويعتذر في فيديو عن هذا الخطأ».