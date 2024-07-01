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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: انفجارات متتالية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

انفجارات
انفجارات
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الاثنين، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بسماع دوي انفجارات متتالية، سمع في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

 

إعلام فلسطيني مخيم نور شمس الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مدير مجمع الشفاء الطبي