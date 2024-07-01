قيادات دينية تشارك بالمؤتمر العاشر لمواجهة خطابات الكراهية في العراق

شارك الشيخ عبد الوهاب السامرائي عضو مجلس إدارة كايسيد، والكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم، والشيخ ستار الحلو رئيس الصابئة المندائية في العراق والعالم، في المؤتمر العاشر لمواجهة خطابات الكراهية في العراق والذي نظمته منظمة مسارات للتنمية .

حيث قدم زيد الاصيل الصحفي العراقي خريج زمالة الصحافة للحوار الدفعة الأولى التابعة لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات - كايسيد ، وبمشاركة الصحفي حسنين حسين ، ورقة بحثية في المؤتمر حملت عنوان “السياسة الإعلامية وآليات مواجهة خطاب الكراهية” مستعرضا أهم العناصر في تحديد خطاب الكراهية وآليات التصدي له و أهمية تبني خطاب إعلامي معتدل ووسطي يخضع إلى قواعد سلوك مهنية بعيدا عن لغة العنف، كما تم التطرق إلى أهمية إطلاق مشاريع حوارية ومبادرات تساهم في الحد من الخطاب المتشدد، ومنها إحدى المبادرات التي تعمل على إنتاج مواد إعلامية وتنفيذ مشاريع رقمية تعزز من ثقافة التنوع والعيش معًا، والنتائج المتقدمة التي حققت في نتائج البحث جوجل .

كما حضر اللقاء عدد من رجال الدين من مختلف الأديان والأكاديميين والصحفيين ووسائل الإعلام