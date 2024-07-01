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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، من  ضبط عامل- مقيم بمحافظة الفيوم - سبق اتهامه فى 15 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا، بإجمالى مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم. 

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطل - مقيم بمحافظة أسوان -  مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات فى إحدى القضايا، وبحوزته "فرد محلى"بمحل اختبائه بمحافظة أسوان. 
كما تم ضبط عاطل - مقيم بمحافظة أسوان -  محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية سلاح ومخدرات، سبق اتهامه فى 6 قضايا، وبحوزته "فرد محلى" بمحل اختبائه بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى ضبط (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) سبق إتهامه فى 4 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة فى 9 قضايا ، وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات" بمحل اختبائه بمحافظة المنيا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة الداخلية الهاربين