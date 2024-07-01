ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة المنوفية) بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما، وبحوزتهما (10 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

