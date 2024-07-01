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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم "نور شمس" شمال الضفة

مخيم نور شمس
مخيم نور شمس
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدوانها على مخيم "نور شمس"، شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، وألحقت دمارا واسعا في بنيته التحتية والممتلكات. 
وفرضت قوات الاحتلال، التي دفعت بمزيد من آلياتها تجاه المخيم، طوقا عسكريا مشددا ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية والمحيطة بالمخيم. 
وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت، أمس /الأحد/، منزلا في حارة المنشية بالمخيم؛ ما أدى إلى استشهد شاب وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة. 
وباستشهاد الشاب أمس ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 114 شهيدًا. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس الضفة الغربية