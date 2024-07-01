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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم بقتل مدرس في المطرية

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لإطلاق النار على مدرس داخل أحد المراكز التعليمية فى المطرية.

كان قسم شرطة المطرية  تلقي بلاغا يفيد بوقوع مدرس قتيلا بعد تعرضه لاطلاق النار عليه من أحد الأشخاص داخل سنتر تعليمى بالمنطقة، وانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين من خلال الفحص أن المجنى عليه نشبت بينه وبين المتهم مشادة كلامية وعلي أثرها قتله.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض  علي المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة، ومواجهته أعترف بارتكاب جريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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