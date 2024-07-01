إندونيسيا تدين بشدة قرار إسرائيل شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية

أدانت الحكومة الإندونيسية بشدة، اليوم /الاثنين/ قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، المعترف بها دوليا كجزء من فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان نقلته وكالة أنباء /انتارا/ - أن "الاستيطان الإسرائيلي، والاحتلال المستمر في الأراضي الفلسطينية، يعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"

وأكدت الوزارة أنه إلى جانب المجتمع الدولي، ستواصل إندونيسيا المطالبة بمحاسبة إسرائيل والدفع من أجل تنفيذ حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قد صدق -الخميس الماضي - على خطة لوزير المالية بتسئيل سموتريتش تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.