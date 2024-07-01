بالفيديو.. مدير مجمع الشفاء الطبى: هناك جرائم حقيقية ترتكب داخل سجون الاحتلال

قال محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي المفرج عنه، إن جميع الأسرى الفلسطينيين فقدوا نسبة كبيرة من أوزانهم في سجون الاحتلال وبعضهم تعرض لبتر في أحد الأطراف نتيجة التعذيب، مشيرًا إلى أنه لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى لدى سجون الاحتلال سوى رغيف خبز واحد يوميا.

وقال "أبوسلمية" في تصريحات له من أمام مجمع الشفاء الطبي، ونقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: "تعرضت للاعتقال عند معبر نتساريم رغم خروجنا ضمن قافلة أممية، اعتقالي كان بسبب سياسي بحت وسنقوم بممارسة عملنا ونعد بإعادة بناء مجمع الشفاء الطبي"، موضحًا: "تعرضت للتعذيب وتعرضت للضرب في الرأس أكثر من مرة والتعذيب في سجون الاحتلال يتم بشكل ممنهج، وخرجنا دون أى صفقة وقيل لنا إننا ممنوعين من الالتقاء بمحامين ولم توجه لنا أى تهم.

وتابع: "أننا تعرضنا للاعتداء من الكلاب البوليسية الخاصة بالاحتلال وهناك جرائم حقيقية ترتكب بحق الاسري"، موضحًا: "عددا من الأطباء والكوادر الطبية استشهدوا في سجون الاحتلال، منهم رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء، وتركنا خلفنا آلاف الأسرى يذوقون عذابات الاحتلال خلف القضبان".

وأكد، مدير مجمع الشفاء الطبي المفرج عنه من سجون الاحتلال، استشهاد الدكتور إياد الرنتيسي، رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان.