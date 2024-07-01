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الإثنين 01 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بكفرالشيخ

تنفيذ إزالة 270م بسيدى سالم

ازالة التعديات بكفر
ازالة التعديات بكفر الشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، فى تنفيذ قرارين إزالة لبناء مخالف عبارة عن تجهيزات لعمل خرساني على مساحة 150 متر بمنطقة بنك مصر، وشدة خشبية لدور أرضى على مساحة 120 متر بمنطقة البنك الأهلى، وذلك للتصدى للبناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، والتى هى حق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

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