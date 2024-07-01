النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق العاشر في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر في بولاق الدكرور.

وتبين من التحقيقات وفاة ''علي، ح''، 8 سنوات، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر أثناء لهوه بشرفة الشقة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفل سقط من الطابق العاشر

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بسقوط طفل من علو ووفاته على الفور.

انتقل المقدم أيمن السكوري، معاون أول القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، لمعاينته والاستماع لأقوال شهود العيان.