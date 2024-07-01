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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

متحدث «الأوقاف»: نستقبل الجمعة الأولى من العام المالي الجديد بافتتاح 16 مسجدا إحلالا وتجديدا

الدكتور عبدالله حسن
الدكتور عبدالله حسن
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صرح الدكتور عبد الله حسن،  المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، بأنه في إطار خطة إعمار بيوت الله عز وجل مبنى و معنى، نستقبل العام المالي الجديد 2024- 2025 بافتتاح (16) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 / 7 / 2024م.

وأشار المتحدث، إلى أنه وصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 5/ 7 / 2024م عدد 1209) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و 710 مليون جنيه، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف السويس
1.  مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين
مديرية أوقاف أسيوط
2.  مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم
3.  مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق -  مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة
4.  مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون
5.  مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات
6.  مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية
7.  مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف كفر الشيخ
8.  مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ

مديرية أوقاف المنيا
9.  مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا
10.  مسجد الأحمدي –  قرية دهمرو –  مركز مغاغة
11.  مسجد الرحمن – عزبة  الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة

مديرية أوقاف الدقهلية
12.  مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر
13.  مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس
14.  مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس

مديرية أوقاف الشرقية
15.  مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد
16.  مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم

الدكتور عبد الله حسن وزارة الأوقاف إعمار بيوت الله افتتاح المساجد الجديدة